Napoli, i bonus sono finiti: pareggio con il Genoa e ora per lo Scudetto non può più sbagliare

Napoli, dopo il pareggio contro il Genoa i bonus sono finiti: la squadra di Antonio Conte deve vincere le ultime due per lo Scudetto

Il Napoli resta primo in classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter, ma il pareggio casalingo per 2-2 contro il Genoa lascia grande amarezza. Dopo aver risposto al momentaneo sorpasso dei nerazzurri, vincenti a Torino, i partenopei si sono fatti riprendere due volte, pagando a caro prezzo disattenzioni difensive. Raspadori è stato il migliore, decisivo sulla trequarti con gol e geometrie, ma l’uscita dell’infortunato Lobotka e poi la sostituzione dello stesso Raspadori hanno tolto equilibrio e incisività. Il pubblico ha prima applaudito, poi è calato un silenzio carico di rimpianti per l’occasione sprecata.

Il Napoli ha confermato la sua duttilità tattica e una manovra ben costruita, con Lukaku terminale offensivo e Raspadori regista avanzato, ma ha mostrato fragilità difensiva nel momento decisivo. Il Genoa, già salvo, ha giocato con coraggio, valorizzando anche giovani debuttanti e pareggiando con due colpi di testa, uno trasformato in autogol da Meret. Nonostante il dominio nei numeri (11 tiri nello specchio, 8 angoli a zero), la squadra di Conte ha concesso troppo in area, e ora dovrà vincere le ultime due gare per assicurarsi lo scudetto.