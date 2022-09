Napoli, parla l’agente di Meret: «Merita quello che sta vivendo»

Le parole dell’agente di Alex Meret: «Ha trovato finalmente un po’ di continuità e di conseguenza sono tronate anche le prestazioni»

Intervistato dalla Gazzetta.it l’agente Federico Pastorello ha parlato di Alex Meret, protagonista nell’ottimo avvio di stagione del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Ha trovato finalmente un po’ di continuità e di conseguenza sono tronate anche le prestazioni, che per me non sono una novità. Le scelte delle scorse stagioni lo avevano penalizzato, ora per forza si è dovuto puntare su di lui. Si merita tutto quello che sta vivendo».