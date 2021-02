Napoli, Politano infortunato: a rischio per l’Atalanta

Napoli, anche Politano a rischio contro l’Atalanta: il giocatore oggi verrà sottoposto a nuovi controlli per capire l’entità dell’infortunio

Non solo la sconfitta per il Napoli che contro il Granada perde anche Matteo Politano a poche ore dalla gara contro l’Atalanta, cruciale per la lotta in Champions dei partenopei.

Secondo quanto riportato da il Mattino, Gattuso ha fatto sapere a fine gara che il giocatore non riusciva a respirare bene a causa di un dolore al costato e oggi verranno effettuati tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio.