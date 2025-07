Napoli, ritorno di fiamma per Vanja Milinkovic-Savic: Conte lo vuole per alzare il livello tra i pali

Il Napoli ha messo nel mirino Milinkovic-Savic: per Antonio Conte il portiere del Torino non sarebbe un semplice “vice” di Meret

Vanja Milinkovic-Savic torna nel mirino del Napoli. Dopo un primo tentativo sfumato per una cifra intorno ai 18 milioni, il club azzurro è pronto a rilanciare per il portiere serbo del Torino, individuato da Antonio Conte come profilo ideale per aumentare la competitività tra i pali e rafforzare una rosa chiamata a tornare protagonista anche in Champions League.

A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, aggiungendo un dettaglio chiave: il nome di Milinkovic-Savic è stato uno dei primi indicati da Conte alla dirigenza partenopea. Il tecnico salentino, che punta molto sulla solidità difensiva, ha chiesto un’alternativa di livello ad Alex Meret, e il portiere granata risponde perfettamente al profilo desiderato.

Classe 1997, 202 centimetri d’altezza e una stagione da protagonista con il Torino, Milinkovic-Savic ha dimostrato di essere ben più di un “secondo”. Decisivo in più occasioni, in particolare sui rigori, ha mostrato grande reattività, personalità e una tecnica di base affinata da un passato da centrocampista, ruolo in cui ha mosso i primi passi da giovane. Un bagaglio tecnico non banale per un portiere moderno, capace di interpretare il ruolo anche in fase di costruzione.

Il Napoli non ha intenzione di versare per intero la clausola rescissoria da 19 milioni fissata dal Torino, ma la trattativa è aperta e viva. Una possibile chiave potrebbe arrivare da una contropartita tecnica gradita al club granata: si tratta di Cyril Ngonge, attaccante belga ex Verona, che potrebbe rientrare nell’operazione. Il giocatore piace molto ai granata e potrebbe ritrovare a Torino Marco Baroni, allenatore con cui ha vissuto una delle migliori stagioni in carriera in gialloblù.

Milinkovic-Savic-Napoli: il dialogo è ripartito, e stavolta le condizioni sembrano più favorevoli per arrivare alla fumata bianca.