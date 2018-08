Il Napoli si cautela: se salta la trattativa per Ochoa, i partenopei pronti a lanciarsi su Ospina, portiere dell’Arsenal

Il Napoli continua la propria ricerca al portiere: il club azzurro è molto vicino ad Ochoa, numero uno dello Standard Liegi e della nazionale messicana, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato qualche rallentamento nell’operazione. Ecco perché, il club di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto riportato da Sky Sport, si starebbe cautelando e quindi avrebbe ripreso i contatti con l’Arsenal per Ospina, estremo difensore già cercando. Anche in questo caso il problema potrebbe riguardare la formula dell’acquisto: i partenopei vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i Gunners vogliono cederlo a titolo definitivo.