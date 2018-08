Il Napoli stringe per Ochoa: azzurri non convinti da Karnezis

Dopo l’infortunio di Meret e le incertezze di Karnezis si cerca di chiudere per Ochoa che lo Standar Liegi vuole cedere solo a titolo definitivo

Due errori clamorosi nella cinquina di Anfield. Orestis Karnezis ha profondamente deluso nel suo esordio con la maglia del Napoli. A Carlo Ancelotti gli saranno venuti pesanti dubbi sul suo estremo difensore, non adeguato per il progetto tattico che ha in mente. L’infortunio di Meret ha scombinato i piani. L’ex portiere dell’Udinese è stato comprato in fretta e furia dall’Udinese e nella testa di Ancelotti doveva essere il terzo portiere. Ma l’infortunio di Meret e la mancanza di una valida alternativa hanno obbligato il tecnico a schierare Karnezis ad Anfield (primo test di livello per la squadra di Ancelotti) e il risultato è stato terrificante.

Per sistemare la questione, Giuntoli sta insistendo con lo Standard Liegi per assicurarsi Guillermo Ochoa, il numero uno della nazionale messicana che si è messo in grande evidenza durante l’ultimo Mondiale. Le parti dovrebbero essere vicine all’accordo, il portiere sarebbe dovuto sbarcare a Napoli con la formula del prestito oneroso più il diritto di riscatto per poco più di 3 milioni di euro. Ma il ds belga ha ribadito come il portiere partirà solo a titolo definitivo. Gli ultimi eventi in casa Napoli potrebbero convincere De Laurentiis ad accontentare lo Standard Liegi