Napoli, quanti estimatori per Mario Rui: la decisione spetta a lui

Il terzino del Napoli Mario Rui avrebbe diversi estimatori in Europa, ma sarà lui stesso a decidere il proprio futuro

Anche Mario Rui è stato uno dei calciatori rivitalizzati dalla cura Luciano Spalletti. Il portoghese è diventato un terzino affidabile per il Napoli, anche i gli azzurri continuano a cercare un nuovo elemento in quella posizione. Proprio per questo, il portoghese potrebbe decidere di cambiare aria la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, Mario Rui avrebbe diversi estimatori in giro per l’Europa. Con il Napoli ha un contratto in scadenza nel 2025 e per questo motivo sarà lui stesso a decidere cosa fare in futuro.