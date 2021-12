Napoli, rinnovo Insigne: il capitano ha chiesto l’ingaggio attuale, nessun aumento. Il retroscena

Nell’ambito della trattativa tra il Napoli e Insigne per il rinnovo, il capitano non avrebbe chiesto nessun aumento ma solo l’ingaggio che percepisce in questo momento

Nuovo retroscena nella trattativa, se così si può chiamare dato che il Napoli non ha ancora avviato nessun contatto, per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Come riportato da Il Mattino, infatti, il capitano azzurro non avrebbe chiesto alcun tipo di aumento dell’ingaggio, ma solo la stessa cifra che percepisce attualmente; ovvero 4,5 milioni di euro.

Nessun ritocco verso l’alto, ma solo lo stipendio attuale. L’ennesima dimostrazione dell’amore che lega Insigne al Napoli, ma che al momento non viene vista alla stesso modo dal club che non ha ancora bussato alla porta del capitano per trattare.