Rinnovo Insigne, pronto un quadriennale da Toronto: i dettagli

Il rinnovo di Insigne tiene banco in casa Napoli e nelle ultime ore sarebbe spuntata un’offerta da Toronto per un quadriennale con uno stipendio aumentato

Continua a tenere banco la situazione rinnovo di Insigne in casa Napoli. Il capitano azzurro ancora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e potrebbe, tra qualche giorno, trovare l’accordo con altre squadre.

In questi giorni è forte l’interesse del Toronto, che sarebbe pronto ad offrire un contratto quadriennale da 7 milioni per l’esterno italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che indica anche come sia difficile che la cessione del capitano avvenga già a gennaio.