Napoli, anche il Bayern Monaco su Insigne: ma il Tottenham fa sul serio

Il capitano del Napoli Insigne piace a tante big. Su di lui ci sarebbe anche il Bayern Monaco, ma il Tottenham sarebbe il più interessato

La situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne non si smuove in casa Napoli e così le big d’Europa cominciano a farsi avanti con più convinzione. Come riportato da Gazzetta.it, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse per il capitano azzurro, ma all’estero sarebbe il Tottenham di Antonio Conte la squadra più interessata.

In Italia, invece, sono tre i club che monitorano con attenzione la vicenda: l’Inter su tutti, poi Roma e Lazio.