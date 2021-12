Napoli e i dubbi di Mertens: rinnovo o addio?

Il Napoli potrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori della rosa, vale a dire Mertens: il belga potrebbe dire addio a fine stagione

Futuro in bilico per Dries Mertens. Il belga non avrebbe gradito la sostituzione nel match contro lo Spezia e non è poi più sicuro di restare a Napoli. L’attaccante ha un rinnovo automatico alle stesse cifre attuali a giugno, ma dopo le recenti vicende potrebbe anche andarsene.

A dicembre c’è il Mondiale e lui vuole avere continuità nel giocare, cosa che a Napoli non avrebbe garantita. Il suo utilizzo nelle ultime settimane e le sostituzioni non sarebbero state gradite tanto da fargli storcere il naso. Al rientro a Castelvolturno Spalletti dovrà risolvere anche questa situazione. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.