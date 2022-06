Napoli, rinnovo Koulibaly: non solo i soldi, il difensore attende una big

Non ci sarebbero di mezzo solo i soldi nella trattativa tra il Napoli e Koulibaly per il rinnovo. Il difensore sarebbe in attesa di una big

Ancora in bilico, in casa Napoli, la questione riguardante il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non si tratterebbe solo di una questione di soldi dato che il calciatore avrebbe deciso di non tirare sull’ingaggio.

Il senegalese, infatti, vorrebbe anche capire se il pressing del Barcellona nei suoi confronti alla fine porterà a qualcosa, ma anche se Chelsea e PSG vorranno provare l’affondo. In poche parole, Koulibaly attende la mossa di una big prima di rinnovare con il Napoli.