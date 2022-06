Napoli, rinnovo Koulibaly: presto un nuovo rilancio di De Laurentiis. La situazione

Il Napoli non si arrende per quanto riguarda il rinnovo di Koulibaly e presto si farà avanti con una nuova proposta

Il Napoli non vuole perdere Kalidou Koulibaly, né tantomeno vorrebbe farlo la prossima stagione a costo zero. La prima prima proposta per il rinnovo, al ribasso, è stata rifiutata dal calciatore ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ne seguiranno presto altre da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Intanto il Barcellona e il Chelsea osservano sempre con interesse la situazione, pronte a farsi avanti al momento giusto. La richiesta del Napoli per Koulibaly resta sempre di 40 milioni, ma non è detto che il calciatore non resti fino alla scadenza nel 2023 dato che ha un contratto che vuole rispettare.