Napoli, rinnovo Mertens: blitz De Laurentiis a casa del belga, accordo raggiunto

Il presidente del Napoli De Laurentiis avrebbe avuto un colloquio con Mertens nella sua abitazione arrivando all’accordo sul rinnovo

Dries Mertens resterà al Napoli anche per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nella giornata di ieri il presidente De Laurentiis ha operato un blitz nell’abitazione del belga per proporgli il rinnovo di contratto.

Una mossa che sarebbe piaciuta a Mertens e alla moglie Kat, che ha un rapporto meraviglioso con la città, e l’accordo sarebbe quindi stato raggiunto. L’ok è arrivato sia da parte del patron del Napoli che dal re del gol partenopeo.