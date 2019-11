Napoli, rinnovo Mertens: il belga chiede 6 milioni per firmare

Napoli, nessuna firma ancora sul rinnovo per il belga che ha avanzato la sua richiesta per il prolungamento del contratto

Ancora in bilico il futuro di Dries Mertens al Napoli. Il belga non ha mai nascosto il suo amore per i partenopei ma il contratto è in scadenza e il rischio è che il calciatore possa poi andare via a zero.

Come riporta il Corriere dello Sport l’offerta è arrivata: un biennale da tre milioni a stagione, troppo poco però per l’azzurro che per pronunciare il sì definitivo vorrebbe almeno sei milioni. Intanto l’Inter resta alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.