Napoli, rinnovo Mertens: il belga non ha perso le speranze, ma è deluso

Mertens è da oggi svincolato, ma non avrebbe perso le speranze di rinnovare con il Napoli: il belga sarebbe però deluso

Da oggi, Dries Mertens può considerarsi un calciatore senza squadra visto la scadenza del suo contratto con il Napoli. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, però, il belga non avrebbe ancora perso le speranze sul rinnovo con la squadra azzurra.

Al momento non ci sarebbero in programma movimento da parte della dirigenza partenopea, e proprio per questo atteggiamento Mertens sarebbe molto deluso.