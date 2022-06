Napoli Opsina, segnali positivi per un rinnovo: le ultime

David Ospina potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli: segnali positivi nelle ultime ora da parte del giocatore

Arrivano segnali positivi per il rinnovo di David Opsina con il Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky, ci sarebbero segnali che permetterebbero al colombiano di restare in azzurro nella prossima stagione.

L’accordo ancora non si è trovato, ora il portiere è in Nazionale, ma non è da escludere che a giorni potrebbero arrivare novità a riguardo.