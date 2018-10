Napoli-Roma, streaming live e probabili formazioni: dove vederla in TV

Napoli-Roma in streaming e in diretta TV: ecco dove vedere il match e le probabili formazioni della gara in programma

Napoli-Roma è il posticipo domenicale e si giocherà il 28 ottobre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio San Paolo di Napoli. La sfida fra gli azzurri ed i giallorossi, è valida per la 10ª giornata di Serie A Tim 2018/2019. I napoletani sono al secondo posto in classifica dietro la Juventus capolista, con 21 punti in 9 partite disputate, il tutto scaturito da 7 vittorie e 2 sconfitte, mentre i giallorossi sono fermi a quota 14 con 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte dopo il passo falso con la Spal.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky (canale 251), su Sky Sport Serie A, sia sul satellite (202) sia sul digitale terrestre (373), e sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Napoli-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 28 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: sky

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Massa

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Mister Ancelotti dopo averlo riabbracciato in Champions, ritrova in campionato Insigne ma tiene sott’occhio Verdi controllandone le condizioni fisiche. In mezzo al campo con Allan dovrebbe rivedersi dal 1′ capitan Hamsik, mentre Fabian Ruiz potrebbe trovar spazio a partita in corso grazie a quanto fatto ad Udine. A sinistra probabile presenza di Zielinski. Davanti consueto ballottaggio fra Mertens e Milik, stessa cosa tra i pali tra Karnezis ed Ospina.

Problemi d’organico per Di Francesco: dovrà rinunciare a Pastore e Perotti. Il tecnico capitolino però ritrova Kolarov. Probabile conferma di Santon come terzino. Karsdorp e Kluivert dovrebbero restar fuori dai titolari.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejón, Hamsik, Allan, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco