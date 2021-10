Napoli, Rrahmani cecchino infallibile: il dato sul difensore

Amir Rrahmani ancora una volta in gol con il Napoli: il dato davvero pazzesco del difensore importante anche in attacco

Amir Rrahmani in gol ancora una volta, ancora decisivo per i destini del Napoli. L’ex difensore del Verona si conferma ancora una volta importantissimo in zona gol.

Come riporta l’account Twitter del Napoli, i suoi tre gol in Serie A sono arrivate nelle ultime cinque presenze nella competizione.