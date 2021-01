Napoli, Rrahmani verso una maglia dal 1′. I precedenti con l’Udinese fanno sorridere gli azzurri

Contro l’Udinese, Amir Rrahmani potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli

Amir Rrahmani è stato, fino a questo momento, l’oggetto misterioso del Napoli. Acquistato dall’Hellas Verona nel gennaio 2020 e arrivato in azzurro in estate, il difensore è scomparso dai radar fino a domenica scorsa quando, alla Sardegna Arena contro il Cagliari, Gattuso lo ha mandato in campo all’88’ al posto di Manolas. Giusto un paio di minuto per riassaggiare il campo, dopo esser stato anche positivo al Covid-19 nel corso della stagione, che sono serviti però a mostrare che il kosovaro non è finito fuori dagli schemi dell’allenatore azzurro.

CHANCE UDINESE – E domenica contro l’Udinese, Rrahmani dovrebbe avere anche la sua prima occasione dal 1′. Una chance importante per l’ex Verona che dovrebbe prendere il posto di Maksimovic al fianco di Manolas. E proprio con i friulani, schierando il difensore kosavoro da titolare, il Napoli potrebbe sperare in una statistica positiva. Nelle due partite giocate la scorsa stagione con la maglia del Verona contro l’Udinese, Rrahmani è riuscito a difendere la sua porta alla perfezione portando a casa due 0-0. Nessun gol subito, quindi, contro i bianconeri con la speranza, però, che questa volta gli attaccanti di Gattuso riescano a buttare il pallone alle spalle del portiere avversario.