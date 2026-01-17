Napoli Sassuolo, parla Carnevali: «Commisso? Una perdita per tutti noi. Berardi dalla settimana prossima dovrebbe rientrare»

Napoli Sassuolo, le parole di Carnevali: «Commisso? Una perdita per tutti noi. Berardi dalla settimana prossima dovrebbe rientrare»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Napoli, valida per la 21ª giornata di Serie A. Il dirigente neroverde ha fatto il punto sul rientro di Berardi e ha affrontato anche altri temi legati alla squadra. Le sue parole:

COMMISSO – «Una grande perdita per tutti noi, ho avuto sempre un bel rapporto con lui. Lo lego sempre alla figura di Barone, ho perso un amico. Perdiamo un presidente importante, tra i pochi che son rimasti che investono personalmente. Una persona speciale, con una visione di un calcio ancora dettata dal cuore e volendo costruire qualcosa di speciale come il Viola Park»

MERCATO – «Abbiamo fatto un mercato estivo di qualità, il mercato di gennaio è di riparazione e dobbiamo fare la valutazioni giuste per capire dove intervenire. Dobbiamo pensare a quando rientreranno gli infortunati, ma anche fare valutazioni specifiche per inserire delle pedine per portare a termine la stagione nel modo migliore»

ATTACCO – «Siamo soddisfatti di Pinamonti, in queste ultime partite ci è manca l’esterno di destra non essendo stati disponibili sia Berardi che Volpato e stiamo facendo un po’ fatica. Berardi già dalla settimana prossima dovrebbe rientrare».

