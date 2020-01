Napoli, in caso di sconfitta squadra in ritiro fino alla gara contro la Juventus

Napoli, decisivo sarà il match di questa sera di Coppa Italia contro la Lazio. In caso di sconfitta sarà ritiro

Sembra non esserci mai pace in casa Napoli in questa stagione. Il cambio di allenatore non ha ancora portato i risultati sperati e mister Gattuso ha come ultimo baluardo il match di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio per trovare un po’ di respiro.

Dopo la sconfitta inflitta dalla Fiorentina la società aveva costretto nuovamente la squadra al ritiro salvo poi cambiare di uovo idea la mattina successiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport però ora le scuse sono finite: se questa sera non si otterrà la vittoria squadra e allenatore andranno in ritiro fino alla gara contro la Juventus.