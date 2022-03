Napoli, segna solo Osimhen: è lui l’uomo per il sogno scudetto

Nel Napoli segna solo Victor Osimhen e gli azzurri si aggrappano a lui per proseguire nel sogno scudetto

La sconfitta contro il Milan non fa perdere le speranze al Napoli per la corsa scudetto. La classifica è corta e ancora tutto è possibile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’attacco segna poco. Insigne è fermo a 7 gol, mentre la scorsa stagione era a 14, Lozano era a 9 e ora è 4, Politano di questi tempi ne aveva firmati 9 e adesso ha messo a segno una sola rete.

Resta solo Victor Osimhen, l’uomo a cui aggrapparsi per proseguire nel sogno scudetto. Il nigeriano cresce di partita in partita e ha già quasi raddoppiato il bottino della passata stagione. Anche contro il Milan è stato l’unico a mettere in apprensione la difesa rossonera, e se aumenta la percentuale di occasioni tramutate in gol potrebbe davvero essere la carta in più per Spalletti nella corsa al titolo.