Il Napoli continua il processo di recupero dei suoi calciatori in vista del rush finale per la zona Champions League: le condizioni di Petagna

La Serie A si ferma per 10 giorni per dare spazio alle Nazionali e alle gare di qualificazione per i Mondiali del Qatar 2022. Continua però il lavoro delle squadre di A, seppur a ranghi ridotti.

Buone notizie per Rino Gattuso che sta recuperando anche Petagna: il centravanti oggi ha svolto metà seduta con il gruppo e si prepara al rientro.