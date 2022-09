Napoli, Simeone: «Scudetto? Il tempo per sognare è poco. Vi racconto il mio arrivo qui»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino del suo arrivo e dello Scudetto

«In estate ho avuto altre tentazioni, ma quel magico che mi ha dato la parola Napoli non me l’ha dato nessun altro. Ho sentito qualcosa di speciale. Scudetto? Giochiamo ogni partita al massimo e dobbiamo continuare a farlo. Giocare ogni tre giorni lascia poco tempo per sognare».