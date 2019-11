Napoli, pace fatta tra società e squadra ma niente sconti: le multe devono essere pagate

Napoli, incontro tanto atteso tra la squadra, il mister e il patron De Laurentiis per porre fine alla questione che dura ormai da settimane

Pace fatta si, ma non ci saranno sconti. Questo quello che è emerso dall’incontro di ieri tra il patron del Napoli De Laurentiis, la squadra e l’allenatore Ancelotti. La richiesta, dopo i fatti ormai noti del post gara contro il Salisburgo, è quella di invertire la rotta.

Come riporta il Corriere dello Sport il presidente si è infatti complimentato con la squadra per la bella prestazione di Liverpool e vuole che lo stesso atteggiamento sia messo in campo anche nel prossimo ciclo di gare fino a Natale. Niente sconti però, le multe dovranno essere pagate.