Napoli, Spalletti: «Da rivedere l’atteggiamento della ripresa. Rigore inesistente»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato dopo Barcellona-Napoli.

PAREGGIO – «Belle sensazioni nel primo tempo. Ora dobbiamo rivedere l’atteggiamento avuto nel secondo».

PAURA – «Non la chiamerei paura, quanto più difficoltà di capire quando è il tempo di accorciare davanti e incastrarsi con quelle che sono le posizioni dell’avversario».

OSIMHEN – «Ha fatto come gli altri una buona prestazione. Qui se non fai una buona prestazione difficilmente esci con un risultato positivo. E’ questo il passo che deve fare per il ritorno, tanto loro gireranno il pallone come fatto oggi nella ripresa».

RIGORE – «La mano non è apertissima perché è giù ed è un atteggiamento naturale. Se ho le mani basse così… Con tutta l’onesta intellettuale meritavano il pari, ma il rigore è inesistente».

ANGUISSA – «Anguissa è infortunato e dobbiamo valutarlo».

SCARPETTE – «Niente scaramanzia. Sto bene con quelle scarpette lì, le indosserò anche quando mi sposerò».