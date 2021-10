Napoli, Spalletti stregato da Ospina. E Meret ormai è una riserva...

Continua il dualismo portieri in casa Napoli. Spalletti, secondo le ultime indiscrezioni, preferirebbe puntare su Ospina

Stando a quanto riferito da Il Mattino, Luciano Spalletti avrebbe già risolto il dualismo di portieri in casa Napoli. Il tecnico azzurro è rimasto impressionato da Ospina per leadership e qualità tecniche, preferendo puntare su di lui per il ruolo di titolare.

Per Meret si prospettano così tempi duri in panchina, ad iniziare dalla gara di Europa League di domani. E così dovrebbe essere anche con la Roma.