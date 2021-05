Napoli, Spalletti rivitalizza Lobotka: ora può restare

Stanislav Lobotka non ha trovato continuità nel suo primo anno e mezzo al Napoli: Spalletti potrebbe rivitalizzarlo

Luciano Spalletti da ieri è il nuovo allenatore del Napoli: dopo l’ufficialità arrivata dal presidente De Laurentiis, si comincia a pensare alla squadra che metterà in campo il tecnico di Certaldo.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe trovare nuova vita Stanislav Lobotka: il centrocampista non ha mai trovato continuità in un anno e mezzo ma Spalletti lo aveva già messo nel mirino ai tempi dell’Inter.