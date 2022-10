Napoli, è il momento di Spalletti

Monica Scozzafava ha detto la sua sulla stagione del Napoli e il suo condottiero Spalletti sul Corriere della Sera

Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava legge la stagione del Napoli come figlia della bravura del suo tecnico. Spalletti è un mister meticoloso, che annota sui quaderni memorie di calcio e di vita. Ecco un estratto del ritratto dell’allenatore toscano: «Spalletti è uomo di campagna, si aspetta che un giorno di pioggia possa rovinare la semina di mesi. Non si racconta favole, ma a qualcosa inizia a credere. La squadra è poliedrica, eccentrica. É versatile e anche complicata da affrontare. Il Napoli sa essere uno e trino, si adatta agli avversari che incrocia e ogni volta trova la capacità di esprimersi in maniera differente. Dodici vittorie, 46 gol fatti tra campionato e Champions League: stravince in questo momento, eppure non è una squadra che divide, piuttosto raccoglie consensi e anche simpatie. Proprio come il suo allenatore, che vive un inedito momento di attenzione benevola da parte della critica, pronta fino a ieri a ricordargli i titoli che in Italia non ha vinto e le querelle con i capitani dispettosi».