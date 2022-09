Napoli, Spalletti: «Stasera si può fare. Siamo una squadra di collettivo»

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato prima del match contro la Lazio: le dichiarazioni del mister degli azzurri

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Lazio-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

NAPOLI- «Questa squadra ha fatto vedere di avere delle misure di collettivo, sono stati bene in campo, nell’ultima partita non siamo stati così cattivi. Però questo ci ha permesso di far recuperare qualcuno quindi si può fare».

CONTINUA SU LAZIONEWS24