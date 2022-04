Napoli, Spalletti su Osimhen: «È importantissimo, ma non lo spingete troppo...»

L’allenatore del Napoli Spalletti ha parlato di Osimhen e della sua importanza per la squadra azzurra

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina ha parlato anche dell’importanza per gli azzurri di Victor Osimhen.

OSIMHEN – «Non averlo ci ha dato un’altra volta la possibilità di capire la qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione. Ci ha confermato quanto è forte Mertens, quanto è forte Petagna quando ha giocato. Quanto è forte Zanoli che ha fatto il Di Lorenzo. Osimhen è importantissimo, non lo spingete troppo perché lo portate via. Invece voi soffiate sempre. Non lo spingete altrimenti si perde la coralità di gioco».

