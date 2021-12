Napoli: Spalletti ritrova Zanoli, in diversi si allenano a parte

Il Napoli è al lavoro in vista del weekend, recuperato Zanoli in diversi si allenano a parte: il comunicato della società azzurra

Il Napoli è al lavoro per preparare la sfida di questo weekend di Serie A e ha recuperato Zanoli, tornato negativo dal Covid, mentre altri si allenano a parte. Il comunicato della società:

COMUNICATO – «Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento.»