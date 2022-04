Napoli, spente le polemiche su Osimhen: è già rientrato ieri

Da Napoli spengono le polemiche attorno a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sarebbe già rientrato in città

Come riferito da Radio Kiss Kiss, sono destinate a spegnersi le polemiche attorno a Victor Osimhen per il suo mancato rientro in Italia.

L’attaccante nigeriano, infatti, sarebbe già rientrato ieri a Napoli, dopo essere stato in Nigeria per gli impegni con la Nazionale. Il giocatore sarà comunque assente per il match con l’Atalanta per squalifica.