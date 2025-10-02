Napoli Sporting Lisbona Voti: Hojlund e De Bruyne al top. Ma c’è una delusione nella squadra di Conte. I giudizi dei quotidiani in edicola

Il Napoli di Antonio Conte ottiene una vittoria fondamentale in Champions League contro lo Sporting Lisbona, un risultato che vale doppio dopo le recenti sconfitte. Hojlund e De Bruyne sono i mattatori di una serata combattuta, mentre qualche ombra si allunga su altri protagonisti.

TOP

Hojlund 8 (Gazzetta, Corriere, Tuttosport): Il migliore in campo, senza discussioni. Doppietta di puro centravanti, letale di piede e di testa. Sblocca la partita con uno scatto bruciante e si ripete con un tocco astuto. Si conferma una sentenza in Europa, un vero dominatore dell’area.

FLOP

McTominay 5 (Gazzetta), 5.5 (Corriere, Tuttosport): L’anglo-scozzese è la delusione della serata. Scompare nel suo territorio, l’area di rigore, non riuscendo a incidere. Perde troppi palloni e fatica a trovare la giusta posizione, venendo giustamente sostituito.

ANOMALIE

De Bruyne 7.5 (Gazzetta, Tuttosport) vs 8 (Corriere): La sua prestazione è stata comunque eccezionale. Il Corriere lo premia con un voto pieno, l’8, definendolo «la stella del Maradona» per i due assist e il recupero di palloni. Gazzetta e Tuttosport si fermano a 7.5, riconoscendo l’immensa classe e i due assist ma forse valutando un impatto meno costante sulla totalità della gara rispetto a Hojlund. La sua “redenzione” dopo la sostituzione contro il Milan è comunque un dato di fatto.

Politano 5.5 (Gazzetta, Tuttosport) vs 6 (Corriere): Le pagelle evidenziano una prestazione a due facce per Politano. La Gazzetta e Tuttosport lo penalizzano per l’ingenuità del fallo da rigore su Araujo, che mette in pericolo il risultato nonostante un buon inizio («fare un bel quadro e poi lanciargli contro una sedia»). Il Corriere, invece, gli concede una sufficienza, sottolineando i «soliti affondi a destra» e la capacità di dettare i ritmi delle ripartenze, minimizzando l’errore sul rigore.

Milinkovic-Savic 7 (Corriere, Tuttosport) vs 6.5 (Gazzetta): Il portiere serbo è stato decisivo con una parata nel finale su Hjulmand che vale i tre punti. Corriere e Tuttosport riconoscono pienamente l’importanza di questo intervento con un 7. La Gazzetta, pur elogiando la parata «speciale», si ferma a un 6.5, valutando anche altri momenti della partita meno impegnativi.