Napoli, sprint decisivo per Ndoye: le ultime sulla trattativa

Il Napoli pronto a chiudere per Ndoye: si cerca l’intesa economica con il Bologna per l’esterno svizzero: l’obiettivo è averlo a disposizione al ritiro

Dan Ndoye è il nome in cima alla lista del Napoli per rafforzare le corsie esterne, e la trattativa con il Bologna, partita mesi fa, è ora entrata in una fase decisiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro è da tempo sulle tracce dell’esterno svizzero, individuato come il profilo ideale per dare equilibrio alla squadra di Conte grazie alla sua capacità di abbinare fase offensiva e copertura. Il gradimento del giocatore è già stato raccolto e l’ingaggio proposto (circa 2.5 milioni l’anno) rappresenterebbe un netto salto rispetto agli attuali 800mila euro. Resta però da trovare l’intesa con il Bologna, che chiede 40 milioni mentre il Napoli punta a una cifra più bassa, provando magari a inserire contropartite tecniche come Alessandro Zanoli, gradito ai rossoblù ma su un binario separato rispetto alla trattativa principale.

Il Napoli considera Ndoye una priorità rispetto ad altri nomi come Lookman, Chiesa o Lang, e vorrebbe chiudere l’operazione quanto prima per consegnarlo a Conte già in ritiro. L’idea è affiancare allo svizzero un altro esterno per completare il pacchetto, che vedrà comunque la conferma di Politano e il probabile innesto di David Neres. La presenza della Champions e la necessità di competere su più fronti spingono infatti la dirigenza a costruire una rosa profonda e dinamica. Nel frattempo, il Bologna intende capitalizzare l’interesse per Ndoye per reinvestire e continuare il progetto ambizioso avviato da Sartori. Il dialogo tra Manna e Sartori prosegue, e le prossime ore potrebbero risultare decisive per sbloccare un affare che corre da mesi e ora intravede il traguardo.