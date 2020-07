Napoli, Under ma non solo. In lista anche Bernardeschi e Ilicic

Il Napoli cerca due attaccanti per la prossima stagione: valutati i nomi di Under della Roma, Bernardeschi della Juventus e Ilicic dell’Atalanta

Il Napoli sta valutando numerosi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Nel mirino non c’è solamente Cengiz Under della Roma, ma anche Federico Bernardeschi della Juventus e Josip Ilicic dell’Atalanta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe sostituire i partenti José Callejon e Arkadiusz Milik con elementi di valore ed esperienza.