Napoli, Van Bronckhorst: «Spalletti è un grande allenatore»

Napoli, le parole di Van Bronkhorst in vista della partita contro il Napoli: «Domani dovremo giocare meglio come squadra»

L’allenatore del Rangers, Van Bronkhorst, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE – « Stiamo bene, abbiamo avuto due giorni in più d’allenamento rispetto alla situazione normale e non vediamo l’ora di giocare».

INFORTUNATI – «Il portiere McLaughlin non è disponibile, non giocherà. Gli altri sì».

DIFESA SULLE PALLE PIAZZATE – «Sì, per forza, vogliamo migliorarci in tutti i sensi, abbiamo perso con l’Ajax anche per questo e non vogliamo farlo di nuovo».

DUE SCONFITTE CONSECUTIVE – «Sì, ma prima ci siamo qualificati in Champions sul PSV, non abbiamo giocato bene e sappiamo che dobbiamo migliorare, ma abbiamo giocato contro due grandi squadre, negli ultimi 12 anni non siamo mai stati a questo livello, non è facile giocare con l’Ajax e se ci andiamo con 10 difensori non impariamo niente, ora abbiamo un’opportunità contro un’altra squadra di qualità e non cambia niente, proveremo a vincere con i nostri tifosi».

ASSENZE NAPOLI – «Osimhen è un giocatore forte, fisico, grande attaccante, ma ne hanno tanti, Simeone è diverso, Lozano non gioca sempre ma lo conosco molto bene dal PSV, è uno molto rapido. E’ più di due giocatori però, sono primi in Italia, è una squadra davvero di qualità».

KVARATSKHELIA – «Nome difficile (ride, ndr). Spalletti è un grande allenatore, le sue squadre giocano bene, hanno la sua impronta. Poi su Kvaratskhelia è forte, rapido, dobbiamo concentrarci molto su di lui, è uno speciale».

LIVELLO CHAMPIONS – «Se non giochiamo a questo livello, come capitato con l’Ajax, si può perdere, questa è la Champions. Tanti giocatori però non erano la loro reale livello. Domani dovremo giocare meglio come squadre, stiamo bene, ci siamo preparati bene e vedremo tutto sul campo».