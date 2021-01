Napoli, Zielinski è il De Bruyne azzurro: top player di livello internazionale per Gattuso

Piotr Zielinski è definitivamente esploso in questa stagione. Il polacco è ora un top player di livello internazionale

A Cagliari c’è stato da stropicciarsi gli occhi da quanto la bellezza delle giocate di Piotr Zielinski ha fatto splendere il campo della Sardegna Arena. Nel 4-1 del Napoli contro i rossoblù, tutti gli onori della cronaca se li è presi il centrocampista polacco con due magie fantastiche che hanno messo in mostra une bella fetta del repertorio del calciatore. Prima una bomba di sinistro da fuori area che ha pietrificato Cragno, poi una giocata deliziosa in area di rigore: stop e mini pallonetto che ha messo fuori gioco mezza difesa cagliaritana. Zielinski è definitivamente esploso e quel giocatore di talento che si era visto prima ad Empoli e poi ora a Napoli è diventato un centrocampista di livello internazionale.

ZIELINSKI SULLE ORME DI DE BRUYNE – In questa stagione, oltre alle grandissime giocate, per Zielinski parlano i numeri: 4 gol e 4 assist in 16 presenze, un bottino ricchissimo. A fare la differenza nella crescita del polacco, portando all’esplosione definitiva, è stato probabilmente il nuovo assetto tattico di Gattuso che ha avvicinato di più alla porta il calciatore svestendolo dai tanti compiti difensivi che gli erano richiesti in passato. Nel ruolo di trequartista alle spalle della punta è diventato devastante, sia in fase di costruzione che in quella di pressing. Ha potenziato al massimo la sua qualità di centrocampista box to box, andando a piazzarsi nella stessa categoria di calciatori dominata da un mostro sacro come Kevin De Bruyne. Tra i protagonisti della nostra Serie A, Zielinski è quello che più si avvicina alle caratteristiche del talento belga del Manchester City. Racchiude in se tutte le qualità del centrocampista moderno ed è forse l’unico, nella rosa del Napoli, che è davvero di livello internazionale e che potrebbe dire la sua in una big del calcio europeo. Gattuso se lo gode, consapevole del gioiello che ha tra le mani.