Napoli, Zielinski e Mertens gli uomini a cui affidarsi per ripartire

Piotr Zielinski è sempre il migliore del Napoli, Mertens ha ritrovato il campo: gli azzurri si affideranno a loro in questo finale di stagione

Il Napoli esce dall’Europa League eliminata dal Granada, ma nel match di ritorno è almeno arrivata una vittoria che può regalare un lieve sorriso. Il 2-1 contro gli spagnoli ha anche portato in dote a Gennaro Gattuso due certezze su cui potrà affidarsi, incrociando le dita per scongiurare nuovi infortuni, per questo finale di stagione in cui agli azzurri non resta che giocarsi le chance per arrivare al quarto posto e raggiungere quella che al momento sembra una insperata qualificazione in Champions League. Queste due certezze portano il nome di Piotr Zielinski e Dries Mertens. I due uomini, insieme anche a Lorenzo Insigne, che dovranno trascinare un Napoli in grande crisi ma ancora in lotta per un obiettivo importante.

ZIELINSKI E MERTENS ALLA RISCOSSA – Contro il Granada, Zielinski è stato nuovamente il migliore in campo tra le fila degli azzurri. Il polacco è ormai maturato definitivamente, diventando il leader del centrocampo partenopeo nonché uno dei pochi trascinatori in mezzo a tanti calciatori che non sembrano non poter dare la scossa alla squadra. L’ex Empoli salta l’uomo, crea occasioni da gol, gestisce il pallone a centrocampo: in parole povere, fa tutto. E negli occhi degli amanti del calcio, ci sono sempre le sue cavalcate palla al piede che travolgono le retroguardie avversarie. Col Granada si è rivisto in campo anche Dries Mertens, che sembra aver smaltito l’infortunio alla caviglia ed è pronto a dare la sua mano al Napoli in questo finale di stagione. Gattuso ha detto di averlo visto bene e contro gli spagnoli, da quando è entrato, la squadra ha dato la sensazione di aver cambiato marcia. Il belga è uno dei grandi leader dei partenopei, il recordman di gol con la maglia azzurra, ed è stato anche uno dei grandi assenti in questi mesi di crisi. Ora è tornato e, insieme a Zielinski, è pronto a riportare in alto il Napoli.