Napoli, Zielinski il tesoro azzurro: ora vale 60 milioni. Ma De Laurentiis lo ha blindato

Il gol contro il Barcellona ha consacrato Zielinski anche su suolo europeo. Il polacco è il tesoro del Napoli

Il gol al Camp Nou contro il Barcellona ha definitivamente consacrato Piotr Zielinski anche su suolo europeo. Non che ce ne fosse bisogno, viste le grandissime qualità del calciatore, ma resta comunque un tassello in più sul curriculum del centrocampista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, dal 1993 a oggi solo lui e Lewandowski sono stati i polacchi che sono riusciti a segnare al Camp Nou.

Per Spalletti, Zielinski è un elemento fondamentale; l’uomo che collega il centrocampo e l’attacco. E adesso il suo valore è arrivato almeno a 60 milioni, con la Premier League e proprio la Spagna che aleggiano attorno al calciatore del Napoli. Ma in piena pandemia è stato bravo il presidente De Laurentiis che ha blindato il centrocampista con un rinnovo fino al 2024 con opzione anche per il 2025. Il patron ha così blindato uno dei suoi gioielli, riparandosi da possibili sorprese.