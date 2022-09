Napoli, Zielinski incanta contro il Liverpool: «Dirompente, vero esame di maturità»

Il centrocampista del Napoli Zielinski ha incantato nella vittoria del Maradona contro il Liverpool

Due gol e un assist su quattro reti del Napoli per Zielinski nella vittoria per 4-1 contro il Liverpool. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 8,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Entra in tre gol su quattro in maniera dirompente. Segna con freddezza il rigore e l’assist per Anguissa è strepitoso. Un vero esame di maturità. Ora la continuità».