Nardella: «Ecco il progetto per far rimanere la Fiorentina al Franchi»

Il sindaco di Firenze Dario Nardella questa mattina ha effettuato un sopralluogo allo stadio Artemio Franchi per verificare le condizione dell’impianto. Queste le sue parole all’uscita raccolte da ViolaNews.

FRANCHI – «Quando scrissi la legge sugli stadi chiarii che sarebbero servite le infrastrutture per raggiungerli come in tutti i paesi moderni. Metropolitane, tramvie, autostrade: spostare 40.000 persone non è uno scherzo. L’area di Campo di Marte è ideale perché già c’è la ferrovia, poi ci saranno anche la tramvia ed i posti auto. L’obiettivo è far vivere lo stadio sette giorni su sette, dando risposte anche ai residenti. Con un progetto del genere la Fiorentina può trovare tutte le ragioni e gli stimoli possibili per essere invogliata a continuare a giocare nella casa della Fiorentina. Perché questa è la casa viola».