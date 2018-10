Nasce il calcio con la Football Association – 26 ottobre 1863 – VIDEO

Il 26 ottobre 1863 nasce la Football Association a Londra, l’organizzazione che getta le basi per lo sviluppo del calcio così come lo conosciamo oggi

Ormai al giorno d’oggi, nel 2018, il calcio è diventato probabilmente lo sport più amato e seguito nel mondo. Infatti nella maggior parte dei paesi c’è almeno una Lega professionistica, più o meno sviluppato. Dagli Stati Uniti all’Europa, passando Asia, Africa e Oceania, si può dire che questo sport si sia ormai diffuso in praticamente tutti i continenti. Certo dalla sua nascita sono cambiate molte cose. C’è stata un’evoluzione costante in tutti i settori. Dalla tattica alla preparazione atletica, dal tifo agli stadi, senza dimenticare il mercato, che soprattutto negli ultimi anni sta vivendo una crescita sproposita e quasi incontrollabile. Chiaramente il gioco del passato non è più paragonabile a quello odierno. Tuttavia al dille dei molteplici cambiamenti, c’è stato un punto fondamentale della storia, la base da cui ha avuto origine tutto.

Infatti per tutti gli amanti e gli appassionati del calcio la data più importante, quella da tenere sempre a mente e che proprio non può essere dimenticata è quella del 26 ottobre 1863. Non tutti lo sanno forse, ma è la data in cui nasce virtualmente il gioco del calcio così come lo conosciamo oggi: a Londra infatti quel giorno undici dirigenti di club e scuole londinesi, riuniti nella Free Masons Tavern sulla Great Queen Street, fondano la Football Association, quella che ancora adesso regolamenta e amministra il calcio inglese, il corrispettivo oltremanica della nostra Figc. Da allora il calcio è cambiato in tutto o quasi, sul piano tecnico, tattico, in campo come sugli spalti, sono cambiate molte regole per renderlo sempre più spettacolare, ma tutto ciò è stato reso possibile grazie alle decisioni prese a Londra in quel 26 ottobre 1863.

