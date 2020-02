Nasce la Foresta Calcionews24, un progetto realizzato con Treedom

Calcionews24.com è sceso in campo contro la deforestazione del pianeta con l’acquisto degli alberi che assorbiranno CO2 dall’atmosfera

La deforestazione è una delle principali piaghe di questo periodo storico. Il WWF stima che ogni anno perdiamo 13 milioni di ettari di foresta. Continuando di questo passo, entro il 2050 scompariranno oltre 230 milioni di ettari di foresta. Un’area più grande delle intere aree forestali di Perù, Repubblica Democratica del Congo e Papua Nuova Guinea messe insieme.

Per questo motivo Calcionews24.com scende in campo e combattere il disboscamento attualmente in atto in tutte le parti del mondo. Per farlo ci siamo affidati alla piattaforma Treedom.net, che da 10 anni permette di finanziare la piantumazione di alberi a livello globale e combattere la deforestazione.

Attualmente Calcionews24.com ha piantato 19 alberi in tre paesi differenti (Camerun, Kenya e Nepal) per una quantità di CO2 catturata dall’atmosfera che potrebbe riempire ben 24.308 palloni da basket. Un passo in avanti importante per provare a contrastare uno dei più grandi problemi dell’epoca moderna.

Iscrivendosi alla newsletter dell’Almanacco del Calcio e guardando i video si può contribuire alla riforestazione del pianeta. L’Almanacco del Calcio è l’appuntamento quotidiano con i momenti che hanno contribuito a scolpire la storia del pallone, una serie web prodotta con un importante investimento da parte di Sport Review srl.