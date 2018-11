Nasri pronto al rientro: fissate le visite mediche con il West Ham

Samir Nasri sta per terminare la squalifica di 18 mesi per un’autotrasfusione a scopo terapeutico: fissate le visite col West Ham.

Ripartirà dal campionato che maggiormente lo ha visto come protagonista la carriera di Samir Nasri. Terminerà infatti il prossimo gennaio la squalifica di 18 mesi comminata al trequartista francese per aver fatto un’autotrasfusione terapeutica, pratica non consentita dalla WADA, l’Agenzia Mondiale antidoping e secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, sarebbero state fissate le visite mediche dell’ex Manchester City e Arsenal con il West Ham.

Con i Gunners e i Citizens Nasri ha giocato nel massimo campionato inglese dal 2008 al 2016, prima delle esperienze in Spagna con il Siviglia e in Turchia con l’Antalyaspor, e tutto lascia presumere che si concretizzerà il ritorno in Premier League. Qualora infatti le visite mediche con gli Hammers dovessero dare esito positivo, il trequartista francese riceverebbe un’offerta dal club londinese e si arriverebbe a un accordo fra le parti. A 31 anni per l’ex stellina di Arsenal e City sta per iniziare una nuova vita calcistica in quel Londra.

