Southampton, rinascita Gabbiadini: gol e bella prova contro il Watford

L’ex Napoli Gabbiadini ha firmato il gol dell’1-1 del Southampton con il Watford, mettendosi in evidenza dopo le difficoltà di inizio anno.

La stagione non era iniziata nel migliore dei modi per Manolo Gabbiadini. L’attaccante italiano ex Napoli, che nel 2017-18 ha realizzato 5 reti in Premier League, aveva rimediato una serie di esclusioni e di panchine da parte del suo attuale allenatore Mark Hughes. Rilanciato nella mischia dall’ex punta gallese, però, il giocatore ha sfornato la sua miglior prestazione stagionale contro il Watford.

Gabbiadini ha infatti segnato il gol del provvisorio 1-0 dei Saints al St. Mary’s Stadium al 20′, interrompendo un digiuno che durava dallo scorso 8 maggio, quando Manolo regalò la salvezza alla sua squadra. Il Southampton ha poi subito la rete del pareggio di Holebas all’82’, ma Gabbiadini è stato comunque premiato a fine gara come ‘man of the match’. Ora sarà difficile per Hughes tenerlo fuori, con i Saints che occupano il terz’ultimo posto in classifica in Premier League con 18 punti assieme a Cardiff City e Crystal Palace.

