Navas Napoli, trattativa in salita: speranze ridotte al minimo. La situazione

Calciomercato Napoli: si è complicato l’affare Navas per gli azzurri che ora vedono le loro speranze ridotte la minimo

Keylor Navas al Napoli, dopo esser sembrato a un passo dalla chiusura, difficilmente si farà. Le speranze degli azzurri, come riportato dal Corriere dello Sport, sono ridotte al minimo. Il portiere non ha ancora trovato un accordo col PSG sulla richiesta di 18 milioni per la buonuscita e questo ha bloccato l’affare con il club partenopeo.

Difficilmente, quindi, si arriverà a una conclusione che soddisfi tutti entro oggi. O al massimo entro domani, termine ultimo per la consegna della lista UEFA, in cui il Napoli vorrebbe inserire Keylor Navas in caso di acquisto.