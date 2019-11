Nazionale, Belotti: «Titolare all’Europeo? La strada è ancora lunga»

Nazionale, Belotti guarda avanti: «Titolare all’Europeo? La strada è lunga, devo fare più gol. A Palermo gara per me speciale»

Andrea Belotti, attaccante della Nazionale e del Torino, ha parlato del momento in azzurro ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giocatore granata:

«Titolare all’Europeo? La strada è ancora molto lunga e più gol faccio e meglio è per la squadra oltre che per me. Bosnia? Non era facile, l’abbiamo approcciata bene e i frutti del nostro lavoro stagionale li abbiamo raccolti con una bella prestazione. A Palermo gara speciale, per me è un campo molto importante».