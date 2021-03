Nazionale: Florenzi e Verratti out con la Lituania, i dettagli

La FIGC ha annunciato che Alessandro Florenzi e Marco Verratti non saranno a disposizione del CT della Nazionale Roberto Mancini per Lituania-Italia. I dettagli

Florenzi accusa un affaticamento e quindi, in via precauzionale, è stato escluso dalla lista dei convocati, mentre Verratti ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nella partita di domenica con la Bulgaria e ieri è stato sottoposto ad accertamenti medici e strumentali che hanno confermato l’indisponibilità per la trasferta di Vilnius.